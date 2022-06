The Texas Chain Saw Massacre: ecco dove sarà lanciato

The Texas Chain Saw Massacre sarà lanciato per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One e PC tramite Steam nel 2023 e, inoltre, sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass. L’ editore Gun Interactive e lo sviluppatore Sumo Nottingham hanno parlato del titolo in questione ed in particolar modo della scelta di portarlo su più piattaforme. Ecco quanto dichiarato:

La community ha chiesto e siamo entusiasti di rispondere che i nostri partner di Sumo sono stati in grado di creare un piano per portare The Texas Chain Saw Massacre sulle piattaforme Xbox One e PlayStation 4 in un modo che preserva il gameplay e il tono visivo del titolo dando ai giocatori ciò che stavano chiedendo.Per noi era importante consentire a tutti i fan del franchise di sperimentare la nostra visione del gioco.



È stato inoltre rilasciato un nuovo trailer senza scene tagliate ( che troverete in fondo a questo articolo)che mostra le dinamiche del gioco e le ambientazioni davvero cupe, ansiose e sinistre e permette anche di dare uno sguardo allo Slaughter Family e alle sue vittime. Questa volta a parlare del filmato è il direttore delle comunicazioni di Gun Interactive, Daniel Nixon; ecco quanto dichiarato:

Dalla rivelazione, una delle domande principali che abbiamo ricevuto è stata ‘quando vedremo filmati di gioco.Siamo fortunati a poter celebrare questa notizia insieme al gameplay che la nostra community è stata ansiosa di vedere e fornire loro ulteriori dettagli su quando possono aspettarsi di mettere le mani sul gioco per provarlo in prima persona. Speriamo che i fan siano entusiasti del trailer non tagliato di The Texas Chain Saw Massacre come lo siamo noi di mostrarglielo.

Il titolo, come già scritto in precedenza, verrà lanciato nel 2023, non ci resta quindi che aspettare ulteriori dettagli in merito.