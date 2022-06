Disgaea 6 Complete: demo disponibile su PlayStation

NIS ha annunciato che la demo di Disgaea 6 Complete è disponibile su PS4 e PS5. Sfortunatamente, la versione PC non riceve una demo. Oltre al rilascio della demo, NIS ha anche rilasciato un nuovo trailer per Disgaea 6 Complete.

Disgaea 6 Complete conterrà Disgaea 6: Defiance of Destiny, precedentemente rilasciato su Nintendo Switch, insieme a tutti i DLC rilasciati per il gioco. Le nuove funzionalità della versione completa includono un limite di livello di 99.999.999 e battaglie automatiche. Disgaea 6 è il primo gioco della serie a presentare una grafica completamente 3D. I suoi predecessori hanno utilizzato un mix di sprite 2D per i personaggi con modelli 3D per il terreno. I possessori della versione PS4 potranno anche eseguire l’aggiornamento alla versione PS5 gratuitamente. Di seguito una panoramica del titolo:

Zed è uno zombi vanitoso che sguazza sul gradino più basso della scala degli inferi insieme a sua sorella Bieko. Quando un Dio della Distruzione minaccia il loro modo di (non) vita, Zed deve sfruttare la sua abilità unica di Super Reincarnation per resistere alla minaccia che si avvicina. Lungo la strada, si unirà ai contorti e colorati abitanti degli Inferi, affronterà numerose sfide e vedrà se anche un teppista immortale come lui può sfidare le probabilità!

Caratteristiche

Dalla tomba alla gloria : Unitevi a Zed nella sua missione per elevarsi al di sopra del suo status di umile e sfidare un Dio della Distruzione.

: Unitevi a Zed nella sua missione per elevarsi al di sopra del suo status di umile e sfidare un Dio della Distruzione. Auto Battle e 2x Speed: Auto Battle è una nuova funzione che consente ai personaggi di combattere senza le istruzioni del giocatore. Disgaea 6 ha anche una modalità 2x Speed che accelera le scene di battaglia e una funzione Play Again che vi consente di giocare e completare lo stesso livello più volte di seguito.

Auto Battle è una nuova funzione che consente ai personaggi di combattere senza le istruzioni del giocatore. Disgaea 6 ha anche una modalità 2x Speed che accelera le scene di battaglia e una funzione Play Again che vi consente di giocare e completare lo stesso livello più volte di seguito. D–Merit Points: Potete utilizzare D-Merit Points per migliorare le statistiche, completando obiettivi predeterminati, puoi ottenere Karma e simili per rafforzare i vostri personaggi.

Disgaea 6 Complete uscirà il 28 giugno su PS4, PS5 e PC tramite Steam.