Persona: la serie sarà disponibile anche su PlayStation e PC

ATLUS ha recentemente annunciato che Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable arriveranno su Xbox e PC tramite Steam. Questi amati giochi arriveranno anche su Steam e PlayStation. Unisciti ai ladri fantasma il 21 ottobre 2022 quando Persona 5 Royal arriverà su Xbox Game Pass, Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam Steam e PlayStation. Per rimanere aggiornato sulle ultime informazioni di Persona Series, visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica dei titoli in arrivo:

Persona 5 Royal

Costretto a trasferirsi in un liceo di Tokyo, il protagonista fa uno strano sogno. Siete

davvero un prigioniero del destino. Nel prossimo futuro, la rovina vi aspetta. Con l’obiettivo della riabilitazione incombente, dovete salvare il mondo dai desideri distorti indossando la maschera di un ladro fantasma. Persona 5 Royal fa il suo epico ritorno con il DLC precedentemente pubblicato incluso nel gioco base.

Persona 4 Golden

Dicono che la vostra anima gemella apparirà se fissi un televisore in una notte piovosa. Questa strana voce si diffonde lentamente nella cittadina rurale di Inaba, la nuova casa del protagonista, proprio mentre inizia una catena di misteriosi omicidi. Mentre il protagonista e i suoi compagni di squadra inseguono la verità, si ritrovano ad aprire le porte di un altro mondo. Per la prima volta, divertitevi con Persona 4 Golden con testi in francese, italiano, tedesco e spagnolo.

Persona 3 Portable

Se vi dicessi che c’è un’ora nascosta tra un giorno e l’altro… mi credereste? Questo

tempo sconosciuto è l’ora buia. Una quiete sconosciuta inghiotte la città, le persone si trasformano in misteriose bare e sciame di mostri ultraterreni chiamati Ombre. Una notte, il protagonista viene attaccato da queste Ombre. Quando ogni speranza sembra perduta, il potere del cuore, la sua Persona si risveglia. Dotato di una grafica migliorata, Persona 3 Portable sarà disponibile per la prima volta anche con testo in francese, italiano, tedesco e spagnolo.