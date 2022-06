Starfield: non si potrà volare tra spazio e pianeta, parla il regista

Se nomini Starfield di Bethesda la mente, in maniera del tutto automatica, pensa alle esplorazioni spaziali; tuttavia però il titolo mancherà di questa caratteristica chiave, come dichiarato dallo stesso regista. Pare che la decisione sia dettata dal fatto che il team abbiamo segnato una linea di demarcazione netta e precisa tra spazio e pianeti, definendoli come due universi ben distinti tra di loro. Ecco quanto dichiarato da Todd Howard:

La gente ha chiesto: ‘Puoi portare la nave direttamente sul pianeta?’ No. All’inizio del progetto abbiamo deciso che la superficie è una realtà, e poi quando sei nello spazio è un’altra realtà.Se provi a dedicare davvero molto tempo a progettare la via di mezzo, come in quel passaggio, stai solo spendendo molto tempo [su qualcosa] che non è davvero così importante per il giocatore”, ha aggiunto. “Quindi assicuriamoci che sia fantastico quando sei in superficie e fantastico quando sei nello spazio, e quelle realtà sembrano e giocano nel miglior modo possibile



Il team quindi si è concentrato sul creare due meravigliosi e dettagliati universi senza ” perdere tempo” per crearne un terzo che non è poi così importante ai fini del gioco. In quanto tale, il titolo offre una miriade di contenuti e possibilità; stiamo parlando di circa 1.000 pianeti da esplorare su 100 sistemi con il contenuto più artigianale che Bethesda abbia mai avuto nei suoi giochi. La missione principale dura dalle 30 alle 40 ore e ha oltre 200.000 linee di dialogo, insomma non è poco.

Dunque, anche se verrà a mancare un elemento importante ci sarà sicuramente materiale per compensare. Starfield uscirà nel 2023 per Xbox Series X/S e PC e verrà lanciato il primo giorno per Game Pass. Nel frattempo, lo sapevate che Fallout ha un aggiornamento gratuito disponibile?