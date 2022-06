Gran Turismo: il film ha finalmente una data di uscita

Sony ha annunciato ufficialmente che il film di Gran Turismo uscirà il prossimo anno. Deadline riporta che il film, intitolato semplicemente Gran Turismo, ha attualmente una data di uscita dell’11 agosto 2023. Neill Blomkamp (Demonic, Chappie, Elysium, District 9) dirigerà il film, che sarà prodotto dallo studio Sony Columbia Pictures.

La sceneggiatura è stata scritta da Jason Hall, che in precedenza ha scritto American Sniper e Thank You for Your Service. Secondo la breve descrizione della trama di Sony:

Basato su una storia vera, il film è l’ultima storia di realizzazione dei desideri di un adolescente giocatore di Gran Turismo le cui abilità di gioco hanno vinto una serie di competizioni Nissan per diventare un vero pilota professionista di auto da corsa.

Ciò suggerisce che il film potrebbe essere basato sul concorso GT Academy, che è stato organizzato da Nissan e Sony tra il 2008 e il 2016 e ha dato ai vincitori un posto nel programma di sviluppo dei conducenti di Nissan. Una delle storie di successo più importanti nella vita reale della GT Academy è il pilota britannico Jann Mardenborough, che ha vinto nel 2011 e da allora ha gareggiato nella serie GP3, nella 24 Ore di Le Mans e nella serie giapponese Super GT. Sony ha annunciato il mese scorso che, insieme a Gran Turismo, la società sta lavorando anche agli adattamenti TV di God of War con Amazon e Horizon con Netflix. Nel 2019 la società ha formato PlayStation Productions, uno studio creato per adattare le sue proprietà di gioco originali per film e televisione in collaborazione con Sony Pictures.

Di recente Lo studio ha anche appena concluso la serie TV Last of Us HBO co-scritta dal creatore di Chernobyl Craig Mazin. In lavorazione ci sono anche un film live-action di Ghost of Tsushima, una serie TV Twisted Metal e Daxter.