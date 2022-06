The Last of Us Part 1: una Tess iper-realistica nel tweet pubblicato da Naughty Dog

Ha del clamoroso il nuovo tweet condiviso da Naughty Dog e dedicato a The Last of Us Part 1 (qui potete leggere la nostra anteprima). Come ben sappiamo, i personaggi del gioco son ostati ricreati da zero utilizzando il motore grafico di Part II. Dopo aver visto i “nuovi” volti di Ellie e Joel, tocca a Tess mostrarsi in tutto il suo splendore.

Come possiamo vedere nel video sottostante, la donna non appare più giovanile come nel capitolo originale, nonostante i suoi oltre 40 anni. La nuova Tess si presenta come una donna più matura e con i segni dell’invecchiamento ben visibili sul suo volto. La sua fisionomia è cambiata e il volto pulito del personaggio originale fa spazio a rughe e a qualche capello bianco (qui c’entra anche la miglior illuminazione).

La nuova Tess ha creato un grosso dibattito tra i fan: c’è chi elogia il lavoro svolto da Naughty Dog nel rendere realistico il personaggio, chi invece non gradisce il nuovo re-style e, chi ancora accusa Naughty Dog di aver invecchiato troppo un personaggio che nel titolo originale appariva più giovane e più attraente. Voi cosa ne pensate della nuova Tess? Giudicatela nel video-confronto proposto dal team di sviluppo. Intanto, vi ricordiamo che The Last of Us Part 1 è atteso su PlayStation 5 il 22 settembre 2022, ma il gioco è in sviluppo anche su PC.