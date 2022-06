Resident Evil 7:l’upgrade PS5 non è gratuito da PS Plus Collection

Capcom durante il suo evento ha annunciato gli upgrade gratuiti next gen per Resident Evil 2,3 e 7; la casa di sviluppo aveva infatti dichiarato durante lo show che gli aggiornamenti sarebbero stati del tutto gratuiti per chi già aveva provato il gioco. Tuttavia però, questo annuncio a quanto pare non si è rivelato totalmente veritiero, l’upgrade del titolo non risulta gratuito per coloro che utilizzano il gioco da PS Plus Collection.

Questo fatto ha sicuramente scatenato il malcontento dei fan, ma non si è rivelato essere l’unico pomo della discordia; pare infatti che siano stati aumentati anche i requisiti minimi per PC e che una volta applicata la patch di aggiornamento, il gioco non può essere ripristinato alla versione precedente anche se il titolo viene disinstallato, redendo così impossibile da giocare per alcuni fruitori.

Insomma il fandom aveva accolto con enorme piacere la notizia ( insieme ovviamente a quella del DLC di Re: Village), ma questo punto di arresto è una nota dolente. Non ci resta che attendere qualche notizia ufficiale che possa spiegare se si tratta di un errore o di un dato di fatto. Nel frattempo lo sapevate che il film di Gran Turismo ha finalmente una data di uscita?