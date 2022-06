Starfield avrà più di 200.000 linee di dialogo

Starfield di Bethesda Game Studios è stato uno dei principali punti di discussione del recente showcase di Microsoft. Ciò è dovuto alle presunte dimensioni del gioco di ruolo, in quanto il direttore Todd Howard ha dichiarato che ci saranno 1.000 pianeti in 100 sistemi che potranno essere esplorati. Parlando con IGN, ha detto che la filosofia alla base del progetto è quella di dire “sì il più possibile”.

Facciamo molta generazione procedurale in Starfield, ma vorrei ricordare che l’abbiamo sempre fatto. È una parte importante di Skyrim in termini di missioni e di altre cose che facciamo. Generiamo il paesaggio con sistemi procedurali, quindi ci abbiamo sempre lavorato. The Elder Scrolls 2: Daggerfall è un gioco a cui guardiamo molto in termini di flusso di gioco. Abbiamo sviluppato alcune tecnologie procedurali e realizzato alcuni prototipi, e con Starfield abbiamo iniziato a lavorare sul serio, pensando di poterlo fare.



Per quanto riguarda l’esecuzione visiva, Howards osserva:

Quindi si comincia con: Si può fare, visivamente? Sai, un pianeta. E un pianeta di per sé, se si pensa al concetto di gioco, un solo pianeta è infinitamente grande se lo si vuole realizzare in modo realistico. Quindi, una volta che si ha a che fare con una scala del genere e con i sistemi procedurali, la differenza tra, ad esempio, un pianeta con qualche variazione e un centinaio di pianeti o un migliaio di pianeti non è poi così grande, se questo ha senso, una volta che si dispone di buoni sistemi che funzionano per questo.

Oltre ai contenuti generati proceduralmente, ce n’è una buona parte che è stata realizzata a mano e che sarà familiare ai fan di Bethesda. Allo stato attuale, Starfield ha più contenuti artigianali di qualsiasi altro gioco precedente dello sviluppatore.

Dovrei anche aggiungere che in questo gioco abbiamo fatto più artigianato, in termini di contenuti, di qualsiasi altro gioco che abbiamo fatto. Abbiamo superato le 200.000 battute di dialogo, quindi abbiamo lavorato molto a mano e se la gente vuole solo fare quello che è abituata a fare nei nostri giochi, seguire una missione principale e seguire le missioni, vedrà quello che si aspetta da noi. Ma poi c’è tutta un’altra parte: ‘Beh, io vado a vagare per questo pianeta, e questo fornirà un po’ di gameplay e di contenuti casuali, e questo genere di cose’. Un po’ come sarebbe un Daggerfall, se si va indietro nel tempo.

Anche se diverse cose potrebbero non avere una funzione intrinseca, Bethesda vuole comunque offrire ai giocatori questa possibilità:

Siamo anche attenti a farvi sapere che si tratta di contenuti procedurali. Se guardate allo spazio, sapete che ci sono molte palle di ghiaccio nello spazio, quindi una delle nostre principali considerazioni di design su questo gioco è stata: ‘Cosa c’è di divertente in una palla di ghiaccio? A volte va bene se le palle di ghiaccio non lo sono: è quello che è. Preferiamo averle e dirvi: ‘Ehi, puoi atterrare su questo’. Qui ci sono le risorse, si può fare un sopralluogo e poi si può atterrare, passare dieci minuti lì e dire: “Ok, ora me ne vado e torno sull’altro pianeta che ha tutti gli altri contenuti, e seguirò questa questline.

Quindi siamo molto attenti a dire:

Ecco dov’è il divertimento, ecco questo tipo di contenuti”, ma diciamo comunque di sì al giocatore: “Vuoi atterrare su quello strano pianeta, dare un’occhiata, costruire un avamposto e vivere la tua vita lì, e guardare il tramonto perché ti piace la vista delle lune? Fallo. Ci piacciono queste cose.

Starfield è in arrivo su Xbox Series X/S e PC, oltre a essere lanciato al day one per Game Pass. L’uscita è prevista per il 2023. Per coloro che si cimenteranno nella storia, Howard ha detto che la missione principale durerà dalle 30 alle 40 ore, circa il 20% in più rispetto ai giochi precedenti. Ha inoltre confermato che Fallout 5 sarà il prossimo gioco dopo Starfield e The Elder Scrolls 6.