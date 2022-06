Tale Of Bistun: data di uscita

Tale Of Bistun è un gioco d’azione e d’avventura ispirato al poema tragico del 12° secolo “Khosrow e Shirin”. Il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 13 luglio per Xbox One e PC tramite Steam , Epic Games Store e GOG. Tramite IMGN.PRO è possibile dare uno sguardo alla panoramica di gioco in maniera dettagliata, ma nel frattempo eccovi di seguito la sinossi ufficiale:

The Tale of Bistun è un gioco d’ azione e avventura basato su una trama ispirato al poema tragico del 12° secolo “Khosrow e Shirin”. Giochi nei panni di un intagliatore di pietre che si sveglia sul monte Bistun senza ricordare nulla prima di quel momento. Un insidioso flagello si è diffuso, generando molti pericolosi nemici. Devi combattere contro nemici mitici e viaggiare tra il mondo reale e un luogo etereo di ricordi dimenticati per scoprire il segreto del tuo passato.



Storia

Sulle pendici scoscese del monte Bistun, un intagliatore di pietre si risveglia senza alcun ricordo di chi sia né di come sia arrivato lì. Scopre presto che una piaga sta spremendo la vita dalla natura, contaminando la fauna locale e rendendola ostile. Incoraggiato da uno strano sussurro implorante, l’uomo viaggia tra il mondo reale e il luogo misterioso dei ricordi dimenticati, noto come Revelations Realm, in cerca di risposte. Ma un colossale antico male sta guardando, aspettando e non è molto contento che i suoi piani vengano interrotti.

Caratteristiche principali

Un antico mito persiano – Il racconto di Bistun è un avvincente racconto di sacrificio e scoperta di sé ispirato al poema del 12° secolo “Khosrow e Shirin”. La storia si svolge in un mondo esotico del mito persiano, dove la magia e le influenze divine danno forma a tutto ciò che incontri.

– Il racconto di Bistun è un avvincente racconto di sacrificio e scoperta di sé ispirato al poema del 12° secolo “Khosrow e Shirin”. La storia si svolge in un mondo esotico del mito persiano, dove la magia e le influenze divine danno forma a tutto ciò che incontri. Esplora terre belle ma rovinate – Come intagliatore di pietre, devi attraversare le pendici panoramiche del monte Bistun per svelare il mistero della tua identità e di come sei arrivato sulla montagna. Sebbene sia bello, il monte Bistun è stato afflitto da una terribile piaga e creature pericolose aspettano avventurieri ignari.

– Come intagliatore di pietre, devi attraversare le pendici panoramiche del monte Bistun per svelare il mistero della tua identità e di come sei arrivato sulla montagna. Sebbene sia bello, il monte Bistun è stato afflitto da una terribile piaga e creature pericolose aspettano avventurieri ignari. Incidi il passato – Mentre esplori la montagna, scolpisci le statue per ricordarti il ​​tuo nebuloso passato. Quindi, puoi tornare in un’area hub per ritagliare bellissime incisioni che descrivono in dettaglio le tue esperienze e incontri passati.

– Mentre esplori la montagna, scolpisci le statue per ricordarti il ​​tuo nebuloso passato. Quindi, puoi tornare in un’area hub per ritagliare bellissime incisioni che descrivono in dettaglio le tue esperienze e incontri passati. Narratore onnisciente – La storia di Bistun è raccontata attraverso un narratore onnisciente, che racconta i passi dello scultore di pietre e dettaglia i suoi pensieri più intimi.

– La storia di Bistun è raccontata attraverso un narratore onnisciente, che racconta i passi dello scultore di pietre e dettaglia i suoi pensieri più intimi. Combattimento frenetico – Affronta combattimenti corpo a corpo tattici e frenetici contro una varietà di nemici malvagi basati sulla mitologia persiana. Se rischi di essere sopraffatto, scatena un’abilità speciale devastante per liberare la tua strada.

Di seguito vi lasciamo il trailer in attesa dell’uscita effettiva del gioco; nel frattempo lo sapevate che l’aggiornamento next-gen per Re: 7 non è gratuito da PS Plus Collection?