F1 Manager 2022 collabora con F1 in Schools nelle scuole per sostenere i futuri talenti STEM

Frontier Developments ha annunciato oggi una partnership con F1 in Schools, che vedrà lo sviluppatore di F1 Manager unirsi alla giuria delle finali mondiali Aramco F1 in Schools 2022, che si terranno a Silverstone, Regno Unito, dal 9 al 15 luglio 2022. Le Aramco F1 in Schools World Finals appariranno anche nell’imminente F1 Manager 2022 attraverso il sistema di posta elettronica del gioco, come opportunità di marketing annuale per i Team Principal in erba per sostenere i talenti della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM).

Oltre a far parte della giuria, Frontier parteciperà alle finali mondiali con il suo team per le carriere, per parlare delle opportunità per i laureati e per le persone che si affacciano al mondo del lavoro presso il suo studio di Cambridge.

In F1 Manager 2022, con licenza ufficiale, i fan scriveranno il proprio capitolo di una nuova e audace era per la Formula 1, calandosi nel ruolo di Team Principal di una delle 10 squadre di F1 2022 e inserendo il proprio nome negli illustri libri di storia di questo sport. Dalla progettazione di componenti, al reclutamento di piloti di talento e personale chiave, fino alle decisioni reattive e basate sui dati in pista, il tutto vissuto attraverso immagini e audio di qualità broadcast. I giocatori possono scoprire di più su F1 Manager 2022 nell’ultimo trailer di gioco e salire sul muretto dei box dal 25 agosto su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.

F1 in Schools, giunta alla sua 22a edizione, è la più grande ed entusiasmante iniziativa STEM per studenti al mondo. La ricerca, la progettazione, la realizzazione e la corsa di un’auto di F1 del futuro sono il fulcro di F1 in Schools. Le squadre si sfidano poi in un testa a testa sulla pista di 20 metri di F1 in Schools. La sfida può essere utilizzata come strumento educativo o come gancio per coinvolgere gli studenti nelle materie STEM. In questo modo gli studenti hanno l’opportunità di sviluppare competenze chiave come la comunicazione, la presentazione e il lavoro di squadra, formando al contempo le basi per qualsiasi percorso di carriera scelgano di seguire.

Chad Young, direttore editoriale di Frontier Developments, ha dichiarato:

Siamo lieti di collaborare con F1 in Schools per sostenere l’eccellente lavoro che svolgono nel promuovere le materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM). In Frontier reclutiamo regolarmente talenti promettenti all’interno dei nostri team di sviluppo e di pubblicazione e siamo molto fortunati ad avere una grande quantità di competenze tecniche e creative all’interno dell’intera organizzazione, quindi garantire che la prossima generazione abbia accesso a opportunità come il concorso F1 in Schools è molto importante per noi. Siamo entusiasti di partecipare alle Finali Mondiali Aramco F1 in Schools 2022 in qualità di giudici e di assistere alle scuole di tutto il mondo che mettono in mostra le loro abilità.

Andrew Denford, fondatore e presidente di F1 in Schools, ha aggiunto:

Siamo entusiasti di collaborare con Frontier Developments e F1 Manager 2022 alle Aramco F1 in Schools World Finals di quest’anno. So che i giudici di gara rimarranno sbalorditi dall’eccezionale talento delle squadre in gara a Silverstone. Il nostro concorso ha una forte sinergia con il gioco: le nostre squadre assumono ruoli e gareggiano con il proprio design di auto, sviluppando strategie e prendendo molte decisioni lungo il percorso, quindi sono sicuro che tutti gli studenti saranno ansiosi di mettere alla prova il loro talento come Team Principal in F1 Manager 2022.

F1 Manager 2022 verrà lanciato il 30 agosto su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di vendita consigliato di 44,99 sterline/54,99 dollari/54,99 euro. Tuttavia, i giocatori che desiderano anticipare la griglia di partenza potranno preordinare il gioco in formato digitale e provare F1 Manager 2022 con cinque giorni di anticipo a partire dal 25 agosto.