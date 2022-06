Digimon Survive: nuovo trailer, conferma la data d’uscita

Per quanto già sapevamo della data d’uscita, Bandai Namco ha voluto confermare che Digimon Survive sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 29 luglio. Per l’occasione ha pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco arriverà su PlayStation 4 (compatibile su PlayStation 5), Xbox One (compatibile su Xbox Series X|S), Nintendo Switch e PC via STEAM.

Sono stati aperti i preordini per le copie fisiche del titolo. I giocatori che acquisteranno il gioco in formato digitale tra il lancio e il primo mese di gioco riceveranno Guilmon e l’HP Support Equipment come contenuti bonus.

Questa la descrizione del gioco:

Digimon Survive presenta una nuova avventura ambientata in un mondo misterioso con personaggi disegnati da Uichi Ukumo, e le musiche di Tomoki Miyoshi.

Vede un nuovo gruppo di adolescenti, guidati da Takuma Momozuka, perdersi in un viaggio in campeggio con la scuola, e poi si troveranno trasportati in uno strano nuovo mondo di mostri e pericoli.

Mentre combattono per tornare a casa attraverso un mondo animato da decisioni difficili e battaglie mortali, le scelte dei giocatori durante il gioco avranno un impatto sull’evoluzione dei loro alleati mostri e sul finale. Le battaglie nel gioco sono combattute in 2D, in uno stile SRPG più classico.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.