Tin Hearts: nuovo trailer del gioco con i soldatini fatto da sviluppatori ex Lionhead Studios

Il publisher Wired Productions e Rogue Sun, team con sviluppatori ex Lionehad Studios (di Fable), hanno pubblicato un nuovo trailer di Tin Hearts, titlo puzzle e d’avventura disponibile anche per visori per la realtà virtuale. Inoltre, nell’ambito della Summer of Indie Gaming di Wired, si può scaricare la demo su Steam durante lo Steam Next Fest.

Il trailer dal nome Power Glove, accompagnato dalla riconoscibile “In the Hall of the Mountain King” dal Peer Gynt di Edvard Grieg, offre uno sguardo al mondo del geniale inventore di Tin Hearts, Albert Butterworth. Le eccentriche creazioni di Albert prendono vita, viaggiando nell’oscurità meccanica del suo laboratorio steampunk nel seminterrato, dove assistiamo alla forza devastante del Guanto del Potere.

Queste le caratteristiche del gioco:

AFFRONTA UN PERCORSO DI ENIGMI

Usa i cannoni giocattolo per liberare il percorso, salta raggiungendo nuove vette usando tamburi come trampolini e sfrutta la macchina per i palloncini per aiutare i soldati a raggiungere la loro destinazione!

Scopri una storia emozionante che si dipana su più generazioni e dimensioni, il tutto intrecciato in un tessuto colmo di enigmi. Gli indizi sono ovunque, trovali per ricevere in cambio una storia toccante, ben recitata e animata, suddivisa in tre atti.

Diventa un bambino in un negozio di giocattoli e immergiti in una linea temporale alternativa nell’universo vittoriano contraddistinto da calore e fascino nostalgico.

Sblocca i poteri che ti consentiranno di controllare gli oggetti nel mondo, come i blocchi di legno, i tamburi e i treni giocattolo. Collega gli oggetti in modi interessanti, costruisci percorsi verso l’uscita da far percorrere ai tuoi impavidi soldati di latta e rivela lentamente i segreti del loro passato.

Metti in pausa, fai avanzare e riavvolgi il tempo per cambiare l’effetto delle tue azioni e completare enigmi di difficoltà crescente.

Affronta con calma gli enigmi più rilassanti e goditi la toccante colonna sonora composta dal pluripremiato compositore Matthew Chastney, accreditato tra gli altri in “JOKER”, “Chernobyl” e “Bridgerton”.

Goditi la versione VR del gioco, progettata esclusivamente per le piattaforme che offrono la realtà virtuale, dove i giocatori potranno immergersi completamente nel bellissimo mondo di Tin Hearts. Controlla, tocca e senti di prima mano le meccaniche di gioco, o avvicinati fisicamente per ammirare le fantastiche ambientazioni e i meravigliosi giocattoli.

Tin Hearts prende vita grazie al lavoro degli ex membri del talentuoso team di sviluppo di Lionhead Studios, già produttore dell’acclamata serie Fable.

Il gioco arriverò su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (data ancora non annunciata).