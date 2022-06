OlliOlli World: trailer di lancio per Void Riders

Come annunciato a metà maggio, da oggi 15 giugno è disponibile Void Riders, prima espansione di OlliOlli World, titolo su skate sviluppato da Roll7 e pubblicato da Private Division. Per l’occasione, è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il nuovo contenuto è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch.

Queste le caratteristiche dell’espansione:

● Entra nel V.O.I.D.: Fai skate tra una varietà di livelli con i tuoi amici extraterrestri e scopri un lato completamente nuovo di Sunshine Valley, Cloverbrook e Burntrock. Mentre i tuoi compagni alieni raccolgono esemplari di skater (e di mucche), supera gli ostacoli davanti a te per sbloccare il pianeta madre dei VOID Riders: il V.O.I.D.

● Avvistamenti UFO: In VOID Riders, l’espressione “sfidare la gravità” assume tutto un altro significato. Troverai degli enormi raggi traenti che sollevano tutto quello che toccano… Anche te! Porta i tuoi trick al livello successivo afferrando la tavola prima di entrare nel raggio traente. Se ci riuscirai, potrai usare l’antigravità a tuo vantaggio per eseguire tanti nuovi e stilosi trick. Mancare queste opportunità potrebbe farti fare degli schianti senza precedenti. Sarai all’altezza della sfida?

● Espressione extradimensionale: Esprimiti al meglio con un look fuori dal mondo. Troverai di tutto, dallo streetwear alieno al pigiama da mucca. Con completi unici, nuove emote e trick spettacolari, avrai tantissime possibilità di personalizzazione per trascendere il tuo stile fantascientifico personale.

VOID Riders è la prima espansione, e può essere acquistata individualmente o come parte del Pass di espansione di OlliOlli World, o ancora della OlliOlli World Rad Edition. La seconda espansione (ancora non annunciata) arriverà in autunno. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio, qui invece qualora vogliate, potete dare una letta alla nostra recensione.