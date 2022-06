Share Factory Studio: il nuovo aggiornamento lancia Bits su PS5

Come scritto sulle pagine del PlayStation Blog, il nuovo aggiornamento di Share Factory Studio per PS5 porta Bits, una nuova esperienza di editing per personalizzare e condividere i propri momenti di gioco.

Queste le parole di Stuart Platt, Produttore senior, Sony Interactive Entertainment:

Bits è un modo semplice per personalizzare e condividere le vostre clip di gioco e le istantanee delle schermate con gli amici su PS5. Scegliete uno dei numerosi stili di Bit selezionati per creare rapidamente la vostra versione di un meme famoso o di tendenza. Se avete un’idea originale per un Bit, utilizza la semplice modalità di Modifica rapida per realizzarla. In entrambi i casi, la nuova modalità di editing, facile da utilizzare, è ideale sia per gli editor alle prime armi che per i professionisti.

Bits è inoltre il complemento della funzione Catture di gioco rilasciata di recente su PS App. Potete accedere automaticamente a tutti i Bits creati in Share Factory Studio dal telefono e condividerli con le vostre app preferite di social media.

La nuova esperienza di editing di Bits include quanto segue:

Una nuova modalità di editing con accesso rapido e semplice a tutte le funzioni di editing e a nuovi contenuti che possono essere aggiunti al vostro Bit.

Possibilità di creare un intrattenimento in formato ridotto, da brevi filmati di tre secondi fino a Bits personalizzati di un minuto.

Nuovi stili di Bit che verranno aggiornati regolarmente dal nostro servizio Bits Live. Gli stili di Bit verranno aggiornati in base al giorno della settimana, agli eventi speciali, alle festività, alle stagioni e ai contenuti di tendenza.

Nuovissimi set di adesivi animati che includono opzioni di personalizzazione di audio e testo.

Una nuova funzione di disegno che consente di creare doodle personali utilizzando il controller wireless DualSense.

Una nuova funzione di voice-over con la possibilità di aggiungere filtri alla vostra registrazione vocale per modificare la voce.

Platt prosegue con:

Con Bits intendiamo rendere estremamente semplice e divertente per i gamer PlayStation creare e condividere brevi video di gioco per sfoggiare straordinari risultati, battute, acrobazie e qualsiasi altro tipo di contenuto accattivante. Tra i nostri Bits preferiti vi sono Taco Tuesday (Martedì taco), Sitcom Ending (Finale della sitcom), Get Well Soon (Guarisci presto) e, naturalmente, Oh No Laugh (Oh no, che ridere).

Il nuovo aggiornamento per Share Factory Studio è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori PlayStation.