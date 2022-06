Lost in Play: nuovo trailer gameplay

Dopo essere stato mostrato al Future Game Show, Lost in Play si è fatto vedere anche al Guerrilla Colellective 3.5, con un filmato gameplay più esteso. Oggi il team di sviluppo Happy Juice Games ha pubblicato quel trailer sul suo canale YouTube, che potete vedere in fondo alla notizia. Come si vede dal filmato, il gioco in questione mischia elementi da punta e clicca con situazioni più rapide con mini-giochi, cercando di adattarsi sia a mouse +tastiera che al gamepad. Il gioco arriverà quest’estate (giorno preciso non annunciato), su PC e Nintendo Switch.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam, dove è possibile scaricare anche la versione demo:

Lost in Play è un viaggio nell’immaginazione infantile con rompicapo realizzati attentamente e personaggi vivaci. Gioca nei panni di un fratello e una sorella in un’avventura per trovare la via di casa. Tra realtà e fantasia, i fratelli esploreranno la foresta incantata di una bestia cornuta, daranno il via a una ribellione in un villaggio goblin e aiuteranno una squadra di rane a liberare una spada da una roccia.

ROMPICAPO E MISTERI

Il mondo bizzarro e onirico di Lost in Play è ricco di misteri, rompicapo unici e mini-giochi. Sfida un gabbiano pirata a una partita di granchi ticchettanti, servi del tè magico a un rospo della famiglia reale e raccogli i pezzi per costruire una macchina volante. Partecipa a questo gioco “punta e clicca” moderno che ricompenserà la tua curiosità e ti farà desiderare di sapere come prosegue la storia.

L’IMMAGINAZIONE PRENDE VITA

Da quelli che sembrano una normale mattinata a casa e un tipico pomeriggio al parco, ti ritroverai presto in una missione travolgente che ti farà infiltrare in un castello goblin, esplorare antiche rovine e volare sopra una cicogna gigante. Lost in Play ti porta su montagne russe nostalgiche!

UN CARTONE ANIMATO INTERATTIVO

Con uno stile realizzato a mano simile agli show animati dell’infanzia, Lost in Play è una storia per tutti. Che stiate cercando della bontà genuina o semplicemente del divertimento, la famiglia può godersi la storia insieme.

CARATTERISTICHE DEL GIOCO:

Una misteriosa avventura animata con rompicapo.

Ricca di creature magiche e magnifiche.

Creato pensando alle famiglie. Lascia che i bambini ti guardino giocare!

Niente dialoghi. Tutto è comunicato visivamente in maniera universale.

Ispirato agli spettacoli TV nostalgici come Gravity Falls, Hilda e Over the Garden Wall.

Gioca a carte con dei goblin, costruisci un drago e insegna a una pecora a volare.

Include più di 30 rompicapo e mini-giochi unici.

Cattura una gallina sciocca. Forse.

Qui sotto potete vedere il trailer.