Rog Phone 6: ecco le iniziative di Asus in attesa del lancio

ASUS ha riservato delle offerte speciali in occasione dell’evento virtuale di lancio di ROG Phone 6: For Those Who Dare che si terrà il 5 luglio. Sono attive molte promozioni su headset, smartphone e notebook. Vi invitiamo a consultare la pagina di ogni prodotto per sapere la durata delle diverse offerte. Per maggiori informazioni potete visitare la landing page dell’evento qui. Di seguito una panoramica dei prodotti:

ROG Cetra True Wireless

I nuovissimi auricolari ROG offrono un’esperienza audio coinvolgente grazie alla tecnologia ANC ibrida e wireless a bassa latenza. Le ROG Cetra True Wireless sono disponibili ad un prezzo scontato di 103.99 € (al posto di 129.99 €).

La serie ROG Strix Go

La serie ROG Strix Go rappresenta la scelta migliore per chi preferisce una soluzione over-ear. Le ROG Strix Go 2.4 garantiscono connettività ultra-veloce grazie ad un dongle Type-C da 2,4Ghz ( disponibili a 159.99 €, al posto di 199.99 €), mentre le ROG Strix Go BT offrono una connettività Bluetooth per una più estesa compatibilità (disponibili a 199.99 €, al posto di 249.99 €).

Monitor Portatili

I monitor portatili rappresentano il compagno ideale del ROG Phone. Queste soluzioni permettono di giocare in mobilità senza compromessi. Sono in sconto durante il ROG Festival i modelli: ROG Strix XG16AHPE (acquistabili a 349.00 €, al posto di 389.00 €), ROG Strix XG16AHPE-W (prezzo: 369.00 €, al posto di 419.00 €), ROG Strix XG16AHP-W (prezzo: 469.00 € al posto di 519.00 €).

Notebook

Tra i diversi notebook da poter affiancare al nuovo ROG Phone, il ROG Flow X13 è disponibile a 2,999.00 € (al posto di 3,399.00 €). Il ROG Flow X13 rivoluziona il concetto di notebook grazie alla innovativa ROG XG Mobile, una scheda video esterna NVIDIA GeForce RTX 3080, che si affianca ad un processore AMD Ryzen 9 5980HS, un Display 13.4 Pollici WQUXGA (3840 x 2400) e hardware top di gamma. Sono inoltre presenti il ROG Strix G15 (a partire da 1,249.00 €, al posto di 1,469.00 €), il TUF Gaming F15 Dash F15 FX516PE-HN005T (a partire da 1,149.00 €, al posto di 1,299.00 €) e l’ASUS TUF Gaming F15 FX506HCB-HN259W (a partire da 1,199.00 €, al posto di 1,399.00 €).