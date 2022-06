Steelrising: sono disponibili i pre-ordini digitali

Steelrising, la cui uscita è prevista per l’8 settembre 2022 su PC tramite Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, è ora disponibile per il pre-ordine digitale. I giocatori che effettuano il pre-ordine, riceveranno il pacchetto alternativo Maria Antonietta per Aegis e l’accesso esclusivo alla beta che uscirà il 25 agosto 2022.

La Bastille Edition, che esce l’8 settembre e disponibile con il pre-ordine, includerà il DLC Secrets of Cagliostro, previsto per l’inizio di novembre. Questa inquietante missione vi porterà in un’area completamente nuova, i cui segreti sono stati nascosti dal re. Durante questa oscura avventura, incontrerai nuovi nemici e sbloccherai nuove armi e costumi. Il tuo obiettivo finale sarà svelare il segreto che si cela dietro agli automi di Luigi XVI.

Il 1789 è l’anno della presa della Bastiglia e l’inizio della caduta della monarchia. Il titolo narra una versione alternativa della storia: cosa sarebbe successo se il re Luigi XVI, appassionato di orologeria, avesse avuto un esercito di automi progettato per sedare l’insurrezione? Potente e crudele, questo esercito non risparmia nessuno e punisce violentemente i ribelli. Parigi è in fiamme: uomini, donne e bambini vengono sistematicamente massacrati. Aegis, un automa creato come ballerino per il piacere della Corte, è ora un guerriero, guardia del corpo di Maria Antonietta. Incaricato dalla regina, Aegis deve farsi strada in una Parigi in cui le macchine seminano il terrore. Ogni battaglia contro i nemici meccanici è una sfida all’abilità del giocatore: questo è il prezzo da pagare per cambiare il corso della storia.

Steelrising sarà disponibile l’8 settembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.