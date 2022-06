JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R: disponibile la demo fino al 22 giugno su PlayStation

La Early Access Demo di JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 e sarà disponibile fino a mercoledì 22 giugno. La Demo permetterà ai giocatori, dopo aver scelto uno dei 4 personaggi, di perfezionare le proprie abilità nella modalità Allenamento prima di fronteggiarsi nella modalità Online. I personaggi giocabili sono i seguenti:

Jonathan Joestar

Jotaro Kujo

Jolyne Cujoh

DIO

Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Con i loro celebri e carismatici personaggi, uno stile artistico inconfondibile e citazioni indimenticabili, le bizzarre avventure di JoJo stanno per tornare in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R.

Caratteristiche

50 personaggi giocabili provenienti da tutte le serie di JoJo : Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO, Jolyne Cujoh e tantissimi altri volti celebri delle bizzarre avventure di JoJo si riuniscono in una battaglia che supera le generazioni. Con 50 personaggi giocabili provenienti da tutta la saga, potrete rivivere le battaglie più famose di ogni serie e far interagire per la prima volta eroi di universi differenti.

: Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO, Jolyne Cujoh e tantissimi altri volti celebri delle bizzarre avventure di JoJo si riuniscono in una battaglia che supera le generazioni. provenienti da tutta la saga, potrete rivivere le battaglie più famose di ogni serie e far interagire per la prima volta eroi di universi differenti. nuove modalità di gioco: In JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R troverete le modalità All Star Battle, Arcade, Online, Versus, Allenamento e Galleria. La modalità principale, All Star Battle, ospita sia scontri fra i personaggi del gioco originale che combattimenti inediti creati appositamente per All-Star Battle R. Affronterete oltre 100 battaglie con impostazioni e condizioni diverse. Questa modalità offre inoltre costumi speciali per i personaggi e illustrazioni uniche da ammirare nella galleria.

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R uscirà il 2 settembre 2022 è disponibile per la prenotazione per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.