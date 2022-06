Shadow Warrior 3: ecco la patch 1.05 e New Game Plus

Flying Wild Hog continua a supportare Shadow Warrior 3 con il suo ultimo aggiornamento che aggiunge New Game+. Questo è in aggiunta a correzioni di bug, ottimizzazioni delle prestazioni, un’opzione per regolare le dimensioni dei sottotitoli e molto altro. Potete trovare le note complete della nuova patch qui.

Quando iniziate una partita in New Game+, tutte le armi vengono sbloccate (sebbene le raccoglierai comunque nella storia, queste esistono per aggiungere munizioni). Tutti gli aggiornamenti e i progressi nelle sfide vengono trasferiti anche nel nuovo playthrough. New Game+ aggiunge anche sfide speciali che cambiano il gioco in vari modi. Se uccidete conigli in qualsiasi momento, riceverete danni oltre a una maledizione permanente. Anche i demoni speciali Oni-Hanma appariranno più spesso durante il gioco e in numero maggiore. Dopo aver completato una sfida, i giocatori ricevono un Punto Guerriero. Questi vanno al tuo grado di guerriero che può sbloccare nuove skin per armi dalla sezione Ricompense.

Di seguito una panoramica del titolo:

Lo shogun aziendale caduto Lo Wang e il suo ex datore di lavoro diventato nemesi e assistente Orochi Zilla intraprendono un’improbabile missione per riconquistare un antico drago che hanno liberato a malincuore dalla sua prigione eterna. Armato con un mix punitivo di lame e proiettili, Lo Wang deve attraversare parti inesplorate del mondo per rintracciare la bestia oscura e respingere l’apocalisse ancora una volta. Tutto ciò che serve è la maschera di un dio morto, un uovo di drago, un tocco di magia e abbastanza potenza di fuoco per tenere a bada il cataclisma imminente.

Shadow Warrior 3 è disponibile per PC tramite Steam, PS4 e Xbox One. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.