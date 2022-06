Lollipop Chainsaw: annunciato il ritorno della serie

Un decennio dopo il suo lancio, Lollipop Chainsaw è destinato a tornare. Annunciato su Twitter, lo sviluppo è gestito da Dragami Games. Al momento, non c’è una data di uscita annunciata, né dettagli sul fatto che il ritorno di Lollipop Chainsaw comporti un remaster o un remake di qualche tipo.

Originariamente rilasciato su PS3 e Xbox 360, Lollipop Chainsaw è uscito con recensioni polarizzanti. Le recensioni del gioco ne hanno elogiato il tono surreale e la satira, criticando allo stesso tempo il suo gameplay altrimenti superficiale e la breve durata. Il titolo è stato sviluppato dallo studio Grasshopper Manufacture di Suda51, il gioco ha visto anche il coinvolgimento dell’oscuro regista all’epoca James Gunn. L’IP ha rapidamente ottenuto un seguito di culto sin dalla sua uscita, ma la mancanza di una versione per PC e il passare del tempo hanno in gran parte lasciato il gioco nell’oscurità. Lollipop Chainsaw è interpretato da Juliet Starling, mentre combatte gli zombi durante un’apocalisse di zombi mentre porta in giro la testa decapitata (ancora in vita) del suo ragazzo. Di seguito una panoramica del gioco:

Lollipop Chainsaw è un videogioco action del 2012, sviluppato da Grasshopper Manufacture e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment per PlayStation 3 e Xbox 360. È stato ideato e diretto da Gōichi Suda, meglio conosciuto come Suda51. In Lollipop Chainsaw la cheerleader Juliet Starling, sarà in grado di eseguire tecniche di combattimento ed è armata di motosega. Uccidendo gli zombie e salvando i compagni di classe attaccati da questi riempirà una speciale barra che permetterà a Juliet di sferrare potenti colpi. Nick può essere utilizzato in combo con la sua ragazza oppure sarà in grado di controllare il corpo decapitato di alcuni zombie. Completando vari compiti relativi la motosega di Juliet può essere aggiornata.

