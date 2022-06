Zorro The Chronicles disponibile da oggi

NACON, PVP GAMES e BKOM studios, in collaborazione con Zorro Productions, Inc. e Canada Media Fund annunciano ufficialmente l’uscita di Zorro The Chronicles;il videogame d’azione e d’avventura per tutta la famiglia è disponibile a partire da oggi. Il titolo parla della storia di Don Diego ( Zorro) e di sua sorella Ines, un duo perfetto in grado di affrontare mirabolanti sfide nella lotta contro i piani malvagi di Monasterio; compito dal giocatore sarà quello di utilizzare trucchi astuti ed intelligenti per sfuggire ai tranelli che gli si porranno innanzi durante l’esperienza di gioco.

Il titolo è ovviamente tratto dall’omonima serie animata di successo che si è anche guadagnata innumerevoli riconoscimenti, come la nomination alla 13ª edizione del Premio Export nella categoria “Animazione” da TV France International.

Se ve lo stesse chiedendo, si, nel gioco sarà possibile marchiare con l’iconica “ Z” i nemici; il filo conduttore dell’intero titolo insomma è senza dubbio l’azione costante intervallata e perfettamente mixata con una miriade di elementi divertenti.

Zorro The Chronicles è disponibile per PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, di seguito vi lasciamo una serie di foto del gameplay di gioco che permettono di dare uno sguardo più approfondito al titolo;