Company of Heroes 3 : ecco gli aggiornamenti dal diario di sviluppo

Company of Heroes 3 è un imminente gioco di strategia in tempo reale sviluppato da Relic Entertainment e pubblicato da Sega per Microsoft Windows; teatro delle nuove ed innovative meccaniche di gioco è il secondo conflitto mondiale, nello specifico in Italia e Nord Africa. Gli sviluppatori tengono costantemente aggiornati i fan, ed ecco le ultime novità provenienti direttamente da Jason Brackman, Principal Technical Artist di Relic. Ecco quanto dichiarato:

Ho la sensazione che molte persone che giocheranno useranno la pausa tattica solo per ruotare leggermente la telecamera per vedere meglio la distruzione in tutta la gloria in un’unica inquadratura



Punto focale della dichiarazione dunque è proprio la distruzione, in quanto quest’ultima non ha solo un ruolo ” spettacolare” in ambito visivo, ma è anche un fattore fortemente strategico in quanto una determinata demolizione rispetto ad un’altra potrebbe sbloccare qualche passaggio segreto e aiutare quindi il giocatore ai fini del gioco. Addirittura è possibile distruggere preventivamente una mappa attraverso bombardamenti mirati.

Insomma il titolo si presenta come un connubio perfetto tra fazioni, unità ed eserciti nuovi e vecchie conoscenze. Company Of Heroes 3 può essere seguito costantemente attraverso i canali social ufficiali del titolo: YouTube, Twitter, Discord, Twitch e Facebook; non ci resta che aspettare ulteriori novità da parte degli sviluppatori; nel frattempo lo sapevate che Zorro Chronicle è disponibile a partire da oggi?