FIST Forged in Shadow Torch: data di lancio su Switch

Il gioco Metroidvania dieselpunk 2.5D FIST: Forged in Shadow Torch ha una data di lancio ufficiale per la sua versione Switch in occidente, ed è anche piuttosto imminente. Il titolo infatti verrà lanciato tramite Nintendo eShop il 12 luglio per $ 29,99 / € 29,99, a dichiararlo Astrolabe Games e TiGames, rispettivamente editore e sviluppatore. Il gioco era davvero molto atteso dai fan, il fandom infatti si mostrò particolarmente entusiasta all’annuncio delle versioni fisiche per PlayStation e Switch.

Il titolo venne lanciato per la prima volta in digitale per PlayStation 5 e PlayStation 4 il 7 settembre 2021, seguito da PC tramite Steam il 3 ottobre e Epic Games Store il 13 dicembre; le edizioni fisiche per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch saranno distribuite nel terzo trimestre del 2022. Ecco la sinossi ufficiale del gioco, ma potete dare uno sguardo alla panoramica completa del titolo tramite Astrolabe Games:

Sei anni fa, la Legione della Macchina invase e colonizzò Torch City, originariamente abitata da animali. Rayton, l’ex soldato nella guerra di resistenza, da allora vive in isolamento. Per salvare il suo amico arrestato, Rayton reclama il suo pugno meccanico e decide di reagire. Non sapeva che sarebbe stato coinvolto in un piano molto più grande tra la mafia, la ribellione e la legione. PUGNO: Forgiato in Shadow Torchpresenta più armi accuratamente progettate, combo soddisfacenti e abilità potenziabili caleidoscopiche che possono supportare una serie di stili di gioco diversi. Vari nemici lanceranno le loro armi uniche per attaccare mentre cooperano strettamente per mettere all’angolo Rayton. E, naturalmente, ci sono più di una dozzina di boss che cercheranno di insegnare a Rayton una lezione con tattiche e schemi di combattimento completamente diversi, offrendo ai giocatori un’esperienza in stile arcade divertente e coinvolgente.

Insomma, i giocatori della Nintendo non dovranno aspettare ancora molto per godersi il gioco, di seguito il trailer di lancio.