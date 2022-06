Fortnite: in arrivo la collaborazione con Naruto

La primissima collaborazione tra Fortnite e Naruto risale al non troppo lontano novembre del 2021. Secondo quanto rivelato da una fuga di notizie durante le scorse ore, pare che stessero per arrivare una nuova ondata di skin di Naruto poiché Fortnite aveva confermato una nuova collaborazione “Rivals” per il 23 giugno.

Le fonti ( le stesse che hanno rivelato il Battle Pass della Stagione 3 del Capitolo 3 prima della sua uscita) si sono rivelate totalmente attendibili, infatti l’account ufficiale Twitter del gioco ha confermato la fuga di notizie e inoltre, grazie all’account Twitter di ShiinaBR( rinomata leaker del titolo) è possibile dare anche uno sguardo alle skin in questione ( vi lasciamo il tweet in fondo all’articolo).

La collaborazione originale includeva Naruto Team 7, ma in base al leak, sembra che la seconda parte possa includere il Team 8. Ecco, di seguito, i personaggi che riceveranno le skin:

Secondo il leaker

Kiba Inuzuka

Ninken Akamaru

Hinata Hyuga

Shino Aburame

Secondo una rivista giapponese

Orochimaru

Hinata

Itachi

Gaara

Dunque, per quanto riguarda i personaggi, non si ha ancora una totale ufficialità; ciò che sappiamo di certo è che la stessa Epic Games Store ha confermato la notizia, dunque non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti in merito. Nel frattempo, lo sapevate che Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge ha uno spettacolare trailer di lancio?