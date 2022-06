Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge: ecco il trailer di lancio

Ieri vi abbiamo portato la nostra recensione, e da oggi 16 giugno tornano le tartarughe ninja con Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, su PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, così come su PlayStation 5 e Xbox Series X|S via retro-compatibilità, e disponibile anche su Game Pass. Per questo, Dotemu ha appena pubblicato il trailer di lancio del beat’em up, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come si può vedere dal filmato, si puà giocare in locale o online fino a 6 giocatori, utilizzando, oltre alle 4 tartarughe, anche il Maestro Splinter, April O’Neil e l’ultimo svelato Casey Jones.