Petit Island: primo sguardo al gameplay con il teser

Petit Island mostra il suo gameplay con un breve teaser trailer. Soedesco ha infatti pubblicato un filmato del titolo in sviluppo da parte di Xelo Games (team di Escape from Naraka), che potete vedere in fondo alla notizia. Il video era stato mostrato inizialmente al Wholesome Direct 2022, andato in onda l’11 giugno. Il gioco arriverà su Steam ed altre piattaforme ancora da annunciare, così come da annunciare è anche la data d’uscita.

Queste le caratteristiche del gioco, avventura open-world in cui la fotografia ha un ruolo importante:

Esplorate l’Isola Petit: Trascorrete i momenti più belli della vostra vita! Scoprite i tesori nascosti e gli animali selvatici dell’isola. Anche i villaggi e le città hanno molto da offrire, per cui non lasciatevi sfuggire l’occasione di conoscerli!

Cattura i ricordi: Aiutate il nonno a ricordare i suoi giorni avventurosi immortalando i luoghi nostalgici dell’isola con la vostra macchina fotografica. Scattate molte foto con la gente del posto, i turisti, gli animali e tutto ciò che potete sull’isola!

Incontrare nuovi amici e turisti locali: Fate conoscenza con i personaggi eccentrici e interessanti dell’isola durante il vostro viaggio! Fate amicizia con la comunità per guadagnare la loro fiducia: se gli grattate le spalle, loro grattano le vostre!

Lasciatevi illuminare: Personalizzate il vostro aspetto a piacimento! Grazie alle numerose opzioni disponibili, potrete avere l’aspetto che desiderate.

Qui sotto potete vedere il trailer di Petit Island.