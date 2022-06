eFootball: trailer della modalità Dream Team e sulla seconda stagione

Konami ha pubblicato un nuovo trailer sulla modalità Dream Team di eFootball, con tanto di Neymar che si trasforma in personaggio animato e, simil-super sayan, calcia un pallone in orbita. In più, inizia oggi 16 giugno la seconda season di tale modalità, e il secondo filmato pubblicato si focalizza sui club partner protagonisti di questa stagione, come Roma, Napoli, Barcellona, Manchester United, Arsenal e Celtic. Questa seconda season terminerà l’11 agosto.

Ricordiamo che Dream Team, come scritto sul sito ufficiale, è la modalità in cui si può costruire la propria squadra originale ingaggiando i giocatori e dirigenti preferiti, e dove mettere alla prova la propria squadra partecipando a vari eventi o lottando per la promozione nella eFootball League, basata sulle divisioni.

Qui sotto potete vedere i due trailer, quello del Dream Team di eFootball e della seconda stagione. Ricordiamo infine che pochi giorni fa il gioco Konami aveva annunciato la partnership con il Monza.