Destruction AllStars: nuova modalità ed eventi in arrivo

Dopo l’annuncio di Destruction AllStars nel catalogo di giochi disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe, Lucid Games ha annunciato diverse novità in arrivo nel titolo con macchine (e guidatori) per PlayStation 5.

Il 22 giugno, nella stessa settimana in cui in Europa verrà lanciato il nuovo servizio del PlayStation Plus, arriveranno diversi nuovi contenuti. Si parte con il nuovo evento Ascesa, che include una modalità di gioco esclusiva, nuove sfide e un nuovo AllStar Pass.

Gli eventi sono una novità in Destruction AllStars: durano sei settimane e i contenuti saranno subito disponibili al lancio. Oltre ad un nuovo AllStar Pass, gli eventi saranno sempre accompagnati da una nuova modalità di gioco o playlist esclusive. I pass offrono svariati contenuti estetici e premi in valuta per rimettere a nuovo il proprio AllStar. Gli eventi conterranno anche sfide a rotazione da completare per ottenere vari premi, tra cui valuta, XP e oggetti estetici esclusivi. I primi tre eventi sono: Ascesa (dal 22 giugno), Unione (dal 10 agosto) e Sopravvivi (dal 28 settembre).

Ascesa accoglierà anche la prima sfida della community in cui tutti i membri potranno collaborare per raggiungere un obiettivo comune e sbloccare ricompense estetiche esclusive per tutti.

Il primo evento aggiunge anche una nuova modalità di gioco: Jumpball. Si tratta di una modalità in team che richiede di pensare in fretta, sia a piedi che in auto, per guadagnare punti e portare la propria squadra alla vittoria.

Nel prossimo aggiornamento non verranno introdotti soltanto contenuti originali, ma è stata data una ritoccata anche alle modalità di gioco esistenti, come Blitz, che vedrà per la prima volta le stagioni competitive: è stato poi rinnovato il sistema delle classifiche per monitorare meglio il livello dei giocatori e abbinarli ad avversari con abilità simili. Sono state aggiunte anche nuove ricompense estetiche che potranno essere ottenute esclusivamente dalla playlist di Blitz.

Qui sotto potete vedere il trailer che mostra le novità in arrivo in Destruction Allstars.