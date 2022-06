Dragon’s Dogma II: annunciato ufficialmente il sequel dell’RPG di Capcom

Finalmente, in occasione delle celebrazioni per il decimo anniversario di Dragon’s Dogma, è stato ufficialmente annunciato il secondo capitolo del gioco di ruolo dark fantasy sviluppato da Capcom, il cui primo episodio risale al 2012. Dragon’s Dogma II, perciò, a detta del director, è attualmente in pieno sviluppo, ma andiamo con ordine.

In apertura dell’evento, il game director Hideaki Itsuno, ha ripercorso le fasi della sua vita da videogiocatore, nonché da regista di opere videoludiche. Itsuno, per l’appunto, ha parlato del suo percorso da gamer, incominciato proprio con i classici giochi di ruolo da tavolo e con i videogiochi action dei cabinati.

Sono stati questi due generi, il gioco di ruolo e l’action, ad avergli provocato il desiderio di realizzare e dirigere un videogioco che unisse questi due generi. Nel 2012, a coronamento di questo suo sogno, uscì proprio Dragon’s Dogma su PC, Xbox 360 e PlayStation 3, poi successivamente riproposto su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Ad arricchire l’evento, è subentrato anche l’art director del GDR, ovvero Daigo Ikeno, il quale ha raccontato qualche aneddoto inerente alle fasi di sviluppo del titolo e ai problemi che dovette fronteggiare dieci anni fa or sono: dalla volontà di creare un’intelligenza artificiale soddisfacente, al desiderio di garantire una libertà di esplorazione senza eguali.

A conclusione dell’evento, infine, Itsuno ha ufficialmente avvisato i fan del gioco di ruolo che il secondo capitolo della serie, ovvero Dragon’s Dogma II è ora in pieno sviluppo. Oltre all’annuncio e al logo del titolo, non sono state fornite ulteriori informazioni, nemmeno quelle relative alla finestra di lancio e alle piattaforme di riferimento. In caso di futuri aggiornamenti, noi di GamesVillage non esiteremo a darvene notizia. Di seguito, potrete assistere al video del decimo anniversario di Dragon’s Dogma.