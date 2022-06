Nintendo Switch Online: arriva Pokémon Snap, ecco la data

Pokémon Snap sbarca su Nintendo Switch Online e ad annunciarlo è il canale Youtube ufficiale di Nintendo attraverso un bellissimo trailer ( che vi mostriamo in fondo a questo articolo). Il titolo fu pubblicato per la prima volta nel lontano 1999 su Nintendo 64 ed ora, a distanza di tutti questi anni, vede il suo ritorno in auge con moltissimo entusiasmo da parte del fandom.

In questo titolo il giocatore dovrà fare i conti con il Professor Oak e scattare le migliori fotografie a oltre 60 Pokémon diversi, ma ecco una panoramica del gioco, tramite il retro stesso della scatola originale:

Il professor Oak ha bisogno del tuo aiuto!

Il Professore ti ha chiesto di catturare i Pokemon selvaggi dell’Isola dei Pokemon nel film Fai un giro dell’isola nel tuo veicolo ZERO-ONE e scatta foto ai Pokémon nel loro habitat naturale. I Pokemon selvaggi sono spesso timidi con la fotocamera. quindi dovrai usare oggetti speciali per portarli allo scoperto. Solo gli scatti migliori andranno bene per il Rapporto sui Pokemon del Professore, quindi affina le tue abilità fotografiche e preparati a SCATTARE!

Caratteristiche principali

Il primo gioco per N64 in assoluto a presentare i Pokemon famosi in tutto il mondo, completamente renderizzati in #D!

Esplora i numerosi ambienti di Pokemon Island, come la spiaggia assolata, le misteriose grotte e persino un vulcano rovente!

Molti diversi tipi di Pokemon abitano l’isola. Guarda quanti riesci a catturare nel film!

Stampa le tue foto come adesivi su Pokemon Snap Station

Insomma il gioco è nostalgico, interessante, dinamico ed è un cult del genere; il suo inserimento al catalogo Nintendo Switch Online ( usufruibile tramite abbonamento) è fissato per il prossimo 24 giugno. Nel frattempo, lo sapevate che Assassin’s Creed Origins è gratuito per il weekend, con l’update dei 60 fps?