Genshin Impact: pubblicato il character demo trailer su Kuki Shinobu

La versione 2.7 di Genshin Impact ,Hidden Dream in the Depths, è arrivata a fine maggio aggiungendo due nuovi personaggi il cinque stelle Hydro Yelan e il quattro stelle Electro Kuki Shinobu. Inoltre i banner di Itto e Xiao tornano con le loro re run. I giocatori possono esplorare anche una nuova mappa per The Chasm insieme a una nuova Archon Quest che vede coinvolti Itto, Yanfei, Kuki Shinobu, Yelan Xiao e il Traveler. I nuovi eventi includono Perilous Trail dove sarà possibile ottenere gratuitamente un arco a 4 stelle, Fading Twilight; The Almighty Arataki Great and Glorious Drumalong Festival, dove sarà possibile creare le nostre beat map; Core of the Apparatus, dove dovremo aiutare un commerciante di Fontaine ha raccogliere i materiali per un dispositivo da lui creato; A Muddy Bizarre Adventure, dove aiuteremo degli studiosi di Sumeru.

Hoyoverse ha pubblicato il character demo trailer del nuovo personaggio Electro a quattro stelle Kuki Shinobu. Nel trailer il personaggio si presenta con una maschera sul viso e all’interno dell’Arataki Gang si occupa di gestire gli affari della gang di Itto dal punto di vista commerciale, legale e per la scelta dell’abbigliamento. Nel video vengono anche messe in evidenza le abilità in combattimento di Kuki Shinobu. Di seguito una panoramica tramite HoneyImpact:

Normal Attack : esegue fino a 4 colpi in successione.

: esegue fino a 4 colpi in successione. Charge Attack : consuma stamina per eseguire 2 rapidi colpi consecutivi.

: consuma stamina per eseguire 2 rapidi colpi consecutivi. Protracted Prayers : ottiene il 25% di ricompense in più quando svolge una Spedizione a Inazuma di 20 ore

: ottiene il 25% di ricompense in più quando svolge una Spedizione a Inazuma di 20 ore Breaking Free: Quando i punti vita di Shinobu si trovano al di sotto del 50%, il bonus guarigione aumenta del 15%.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.