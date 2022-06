DayZ: disponibile l’aggiornamento 1.18

Il popolare gioco di sopravvivenza DayZ con gli zombie ha appena reso disponibile l’aggiornamento 1.18, che si concentra sugli esplosivi e amplia il sempre più vasto arsenale di armi del gioco. L’aggiornamento offre anche un nuovo evento dinamico – a tema deragliamento treni – che può portare a incontri inaspettati sulle ferrovie situate in tutta la mappa. Trovate le note complete della patch qui.

Con l’aggiornamento 1.18, i base raiders possono ora usare il Lanciagranate M79 per sfondare le basi dei sopravvissuti ostili. L’M79 offre un’ottima potenza di fuoco, con 3 tipi di munizioni da 40 mm disponibili. I giocatori possono cercare e trovare granate fumogene, granate esplosive e persino le rare granate P-OX, che contengono gas letali. Un modo per andare avanti in DayZ è quello di sorprendere i nemici con un’arma nascosta. I giocatori sono ora in grado di personalizzare i loro server (console incluse) grazie a una serie di nuovi strumenti e opzioni.

Se siete alla ricerca di un’arma ancora più potente, siete fortunati: ora potete impostare un timer per i nuovi esplosivi al plastico e per gli esplosivi improvvisati, oltre a poter creare un detonatore per attivarli a distanza. Inoltre, con la famosa mina Claymore, avrete la possibilità di ribaltare i risultati di uno scontro a fuoco grazie all’immenso danno direzionale a distanza ravvicinata di questa potentissima arma. Una volta che sarete fuggiti con tutto il bottino, potrete festeggiare con i fuochi d’artificio, che arricchiscono ancor di più questo esplosivo aggiornamento. Di seguito una panoramica del titolo:

DayZ è un gioco di sopravvivenza estrema open world con una regola: sopravvivere a tutti i costi. Ma, data la miriade di minacce in agguato, è più facile a dirsi che a farsi.

DayZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.