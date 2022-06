Hot Wheels Unleashed: disponibile la Jurassic World Racing Season

Preparatevi a correre con la Jurassic World Racing Season che ruggisce in Hot Wheels Unleashed. Questo nuovo contenuto è disponibile per tutti i giocatori e fornisce contenuti sbloccabili gratuiti e premium che possono essere guadagnati completando una serie di nuove sfide create appositamente per questa stagione.

La Jurassic World Racing Season include sei veicoli a tema: Tyrannosaurus Rex,

Velociraptor Blue, Stegosaurus, Mosasaurus, Triceratops e Tyrannosaurus Rex Monster Truck. Inoltre, presenta anche oggetti di personalizzazione a tema per il Basement e il profilo del giocatore, un sacco di gears e monete per tutti. La stagione durerà dal 16 giugno 2022 al 30 agosto 2022. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Colleziona i migliori veicoli dell’universo Hot Wheels, costruisci tracciati spettacolari e lanciati in gare mozzafiato. I veicoli Hot Wheels più iconici e ricercati ti aspettano! Ognuno con differenti caratteristiche, stili e livelli di rarità: preparati a farli sfrecciare a tutta velocità.

Caratteristiche

: dimostrate le vostre abilità correndo in gare pazzesche e preparatevi al puro divertimento. Sgommate, ricaricate il boost e lanciatevi in spettacolari giri della morte: ma attenti, se sarete troppo lenti la gravità farà il suo lavoro. Più grande è la sfida, maggiore è la gloria. Gareggiate fianco a fianco ai vostri amici in modalità schermo condiviso per 2 giocatori o affrontate fino a 12 sfidanti online. Create la vostra pista: Ad ospitare le vostre gare vi attendono enormi ambienti interattivi con i propri tratti distintivi, dove ogni oggetto può essere parte integrante del tracciato. Liberate la creatività con il più entusiasmante track editor di sempre. Costruite il vostro percorso sfruttando ciò che vi circonda, creando tracciati spettacolari dentro e fuori pista. Piegate e allungate l’iconico pezzo arancione, aggiungete loop, special booster, ostacoli ed elementi speciali, realizzando un incredibile parco divertimenti per le vostre corse.

Hot Wheels Unleashed è disponibile su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC tramite Steam.