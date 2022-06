Soul Hackers 2: ecco il trailer su Thor

Atlus ha rilasciato un altro dei trailer giornalieri del suo prossimo JRPG Soul Hackers 2, che mostra uno dei suoi demoni. Recentemente è stato presentato un nuovo story trailer. Questa volta viene mostrato un video che presenta Thor. Il personaggio ha debuttato originariamente nel primo Megami Tensei ed è apparso anche in Shin Megami Tensei V. Inoltre, durante il Summer Game Fest 2022, è stata annunciata la data di lancio per il gioco. Di seguito una panoramica di Soul Hackers 2 tramite il sito ufficiale di ATLUS:

Prodotto e diretto da Eiji Ishida e Mitsuru Hirata, l’altro staff in primo piano include musica composta da MONACA, design dei personaggi di Shirow Miwa e il direttore di produzione Shinjiro Takata.

Storia

Il protagonista, Ringo, un agente di Aion, deve unire le forze con Devil Summoners per fermare la fine del mondo. Utilizzate i COMP, gadget speciali per evocatori di Diavoli e spazzare via i nemici. I distretti della città segreta conosciuti come Realms dispongono anche di strutture in cui potete fondere demoni e modificare COMP. Rafforzate i vostri legami con gli amici attraverso le interazioni al bar o nel nascondiglio e, a volte, ripercorrendo i ricordi passati degli evocatori attraverso missioni visive.

Personaggi

Ringo : uno degli agenti di Aion, un futuristico essere digitale senziente che mostra un vivo interesse per la società umana, la cultura e le emozioni.

: uno degli agenti di Aion, un futuristico essere digitale senziente che mostra un vivo interesse per la società umana, la cultura e le emozioni. Figue : fredda e premurosa, si comporta come una sorella maggiore di Ringo e la tiene sotto controllo.

: fredda e premurosa, si comporta come una sorella maggiore di Ringo e la tiene sotto controllo. Freccia: un agente di Yatagarasu, una delle fazioni degli Evocatori di Diavoli. È uno degli individui la cui morte presumibilmente ha un ruolo nell’innescare l’apocalisse.

Soul Hackers 2 uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam il 25 agosto in Giappone e il 26 agosto in tutto il mondo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.