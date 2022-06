Offroad Unchained: il nuovo, adrenalinico gioco mobile è disponibile

Il nuovo gioco adrenalinico racing game free to play sviluppato da Red Bull Media House, Offroad Unchained, scende finalmente in pista con le sue ambientazioni spettacoli e le sue gare multiplayer in tempo reale è finalmente disponibile. Il gioco offre 32 veicoli fuoristrada personabilizzabili nei loro componenti ed una moltitudine di terreni diversi in cui gli utenti potranno godersi splendidi tramonti e viste mozzafiato; il tutto mentre sfidano altri piloti in PvP in tempo reale.

Una peculiarità del gioco è quella di fornire ai fruitori una serie di consigli provenienti da vere e proprie icone del rally, tra loro Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel, Francisco “Chaleco” López, Catie Munnings, Sebastien Loeb, Timmy Hansen, Kevin Hansen, Carlos Sainz, Andy Mc Millen e Cristina Gutierrez.

Il titolo è particolarmente interessante, questo non stupisce se si pensa che Red Bull ha già precedentemente lanciato altri titolo di successo, come ad esempio Bike Unchained e il torneo esport internazionale M.E.O., che ha raggiunto quest’anno la quinta edizione. L’evento, nel 2021, ha raggiunto una quota considerevole di partecipanti,60.000 giocatori si unirono e presero parte all’iniziativa praticamente da tutto il mondo. Insomma, anche questo titolo si preannuncia davvero promettente, Offroad Unchained è disponibile ora per il download, su iOS e Google Play. Nel frattempo però, lo sapevate che è disponibile il trailer su Thor di Soul Hackers 2?