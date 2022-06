Epic Games Store: ecco i titoli gratuiti disponibili dal 23 giugno

I titoli gratuiti dell’Epic Games Store della prossima settimana sono stati confermati. A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition e Car Mechanic Simulator 2018 saranno disponibili come download gratuiti di Epic dal 23 al 30 giugno. Sostituiranno Supraland, che ora è gratuito fino al 23 giugno.

L’Epic Games Store ha regalato 89 titoli gratuiti l’anno scorso, in calo rispetto ai 103 del 2020, per un valore complessivo di $ 2.120. Secondo Epic, gli utenti hanno rivendicato oltre 765 milioni di giochi gratuiti nel 2021. Amazon ha annunciato che il suo evento annuale, l’Amazon Prime Day, si terrà in due giorni dal 12 al 13 agosto. In concomitanza con l’annuncio, ha affermato che distribuirà oltre 50 giochi per PC ai membri di Amazon Prime senza costi aggiuntivi nei prossimi due mesi. Durante il Prime Day, i membri Prime potranno riscattare oltre 30 giochi gratuiti tra cui Mass Effect: Legendary Edition , Grid Legends , Need for Speed ​​Heat e Star Wars Jedi Academy.

Dal 21 giugno al 13 luglio, i membri Prime possono anche iniziare a scaricare istantaneamente più di 25 giochi indie gratuiti. I giochi in offerta includeranno Death Squared, Fatal Fury Special, Giana Sisters: Twisted Dreams , Gone Viral, Hue, Metal Slug 2, Pumped BMX Pro, Samurai Shodown II, The Darkside Detective e The King of Fighters 2002. Di seguito una panoramica dei due titoli in arrivo dal 23 giugno:

A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition

A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition è ambientato nel periodo successivo alla morte di re Robert Baratheon: ogni giocatore guiderà una delle grandi Case dei Sette Regni nel tentativo di attaccare l’Approdo del Re e conquistare il Trono di Spade.

Car Mechanic Simulator 2018

Car Mechanic Simulator 2018 lancia la sfida ai giocatori. Guidate, riparate, verniciate e mettete a punto le automobili.

