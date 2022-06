Barn Finders: il gioco è ora disponibile su console

Barn Finders viene annunciato ufficialmente da Duality Games nella sua versione per console; sbarca infatti proprio oggi su Nintendo Switch, Xbox e PlayStation 4.Il formato console segue la versione di Barn Finders VR, ma è possibile dare uno sguardo al titolo anche attraverso lo spettacolare trailer di lancio( che vi lasciamo in fondo a questo articolo).

Il gioco si presenta allegro e spensierato, compito del fruitore sarà quello di prendere pezzi abbandonati, scarti e rottami, rimetterli in sesto e venderli al miglior offerente all’asta. Ma a parlarci del gioco e della sua uscita su console è Michał Szewerniak, Game Director e Vice President del Management Board di Duality Games; ecco quanto dichiarato:

È giunto il momento per i giocatori di console di tutto il mondo di lasciarsi alle spalle le loro vecchie vite, fare il pieno ai loro pick-up e iniziare a cercare!Barn Finders è stato ispirato da alcuni dei nostri programmi TV preferiti di Bargain Hunting e, dopo le versioni di successo per PC e VR, stiamo finalmente portando il gioco alla nostra community di console, che lo richiede da molto tempo!

Le richieste dei fan, dunque, non sono state disattese. Il titolo è infatti disponibile per le piattaforme di cui sopra e l’acquisto può avvenire anche tramite Steam; inoltre gli utenti Nintendo e Xbox possono beneficiare di uno sconto limitato del 20% durante la settimana di lancio. Dunque non resta che provare il gioco, nel frattempo però lo sapevate che è disponibile anche Offroad Unchained?