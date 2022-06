Xenoblade Chronicles 3: ecco l’arciere Juniper

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato all’inizio di quest’anno con una data di uscita a settembre, ma Nintendo ha annunciato che l’attesissimo gioco di ruolo d’azione arriverà effettivamente un po’ prima del previsto. L’azienda ha annunciato la data di uscita per il titolo che sarà disponibile dal 29 luglio. Recentemente sono stati rilasciati dei brevi trailer che mostrano nuove abilità di Noah e Mio.

Nintendo of America ha anche condiviso i dettagli di questo nuovo personaggio di Xenoblade Chronicles 3, insieme a un nome nuovo di zecca: Juniper. Il tweet conferma che Juniper (chiamata Yuzuriha in Giappone) è di Agnus e che aiuterà la squadra, forse come uno dei membri aggiuntivi del settimo partito che utilizzerai insieme ai sei principali. Di seguito le descrizioni del nuovo personaggio:

Yuzuriha è molto agile e può muoversi rapidamente su alberi e corde sottili, probabilmente perché di solito vive nella foresta.

L’arciere Juniper è tra gli eroi che ti presteranno aiuto in Xenoblade Chronicles 3. Originaria di Agnus, questo agile abitante della foresta può eliminare furtivamente i nemici e sfruttare il punto cieco di un nemico per sferrare un potente colpo.

Di seguito l’annuncio del nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles dal Nintendo Direct:

Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell’acclamata serie di giochi di ruolo dello sviluppatore Monolith Soft. I giocatori assumeranno i ruoli dei protagonisti Noah e Mio nel tumulto tra le nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da quelle nazioni prenderà parte a una grande storia con la vita come tema centrale. Esplorate un nuovo mondo che collegherà il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo per Nintendo Switch a settembre 2022.

Xenoblade Chronicles 3 verrà lanciato il 29 luglio in esclusiva per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.