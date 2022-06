Project Vitriol: il nuovo gioco di 11 Bit Studios

11 Bit Studios ha svelato la sua prima partnership amatoriale, Project Vitriol. Il titolo in questione è in realtà opera dello sviluppatore polacco Fool’s Theory, il quale ha crediti in giochi del calibro di The Witcher 2 e 3; il suo precedente gioco è Seven: The Days Long Gone ed adesso pare essere a lavoro su questo particolare progetto, definito da 11 Bit Studios:

Un gioco di ruolo narrativo profondo e moralmente ambiguo è di una portata mai precedentemente intrapresa dall’editore



La dichiarazione in questione non svela molto sul titolo annunciato, tuttavia però qualche dettaglio in più è emerso dalla co-dichiarazione di Jakub Rokosz, CEO di Fool’s Theory e responsabile del progetto:

Il gioco parla del lato esoterico della realtà, quella parte oscura del mondo che la maggior parte di noi non vede e non è consapevole della sua esistenza, ma l’oscurità è lì, in agguato dietro ogni angolo.Ci osserva da vicino dall’ombra, e che lo sappiamo o no – ha il suo pedaggio, assicurandosi che avremo un debito da pagare. E per darti un senso di verità la storia inizia in un luogo e in un tempo in cui realtà, folklore, energia e misticismo si incontravano in un crogiolo: Varsavia dell’inizio del XX secolo, sotto lo zarismo russo imperiale.

Rokosz è già stato più chiaro e parla del gioco come un connubio di misticismo e floklore davvero interessanti. Per quanto riguarda le ambientazioni ed il periodo storico, ovvero la Russia Imperiale, già di per sè questo è esplicativo dell’aura di mistero che sarà parte integrante del gioco, a quanto pare. Per quanto riguarda futuri aggiornamenti e dettagli sul gioco, è stato annunciato che saranno svelati man mano nel corso dell’estate; dunque non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, lo sapevate che Housemarque utilizzerà le idee scartate su Returnal nel prossimo gioco?