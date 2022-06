Housemarque utilizzerà le idee scartate su Returnal nel prossimo gioco

Eevi Korhonen, senior narrative designer di Housemarque, ha recentemente parlato dei piani futuri e dei prossimi giochi dello studio in un’intervista con VGC. Durante l’intervista, ha parlato di come l’esperienza nello sviluppo di Returnal sarà utile per la creazione della prossima IP.

Korhonen ha dichiarato che, nonostante Returnal fosse un titolo estremamente ambizioso, alcune idee e sistemi narrativi sono stati abbandonati per una serie di motivi. Ha anche detto che molto probabilmente il team utilizzerà queste idee per la sua nuova IP.

Eevi Korhonen ha detto:

Returnal era così ambizioso. Abbiamo sognato in grande, ma abbiamo dovuto lasciare molto sul pavimento della stanza dei tagli. Tutte queste idee e sistemi narrativi. Sono entusiasta di raccogliere quei pezzi e vedere come si adattano alla storia della nostra nuova IP.

Ha anche parlato di come gli sviluppatori siano cresciuti come squadra mentre cercavano di costruire Returnal su un nuovo motore per una nuova piattaforma. Ora che il team ha imparato molto sull’hardware della current-gen, può essenzialmente partire con un piede più forte.

Non sapevamo bene quanto sarebbe stato grande Returnal, costruire per una nuova piattaforma su un nuovo motore con un nuovo team, tutte queste cose richiedono un certo apprendimento. Ora abbiamo una squadra che ha affrontato il fuoco e ha imparato a costruire un gioco come Returnal. Quindi ora possiamo partire più forti.

Korhonen ha anche accennato brevemente ai problemi che ha incontrato come designer narrativo mentre cercava di inculcare elementi di storia e gestire il ritmo in un roguelike con elementi sandbox.

Credo che abbiamo imparato l’importanza del ritmo e quanto sia difficile in un gioco roguelike. È molto difficile controllare e dire ‘ok, ora li colpiamo con questo ritmo perfetto della storia’, questo è un po’ il bello dei giochi lineari, si può controllare in modo assolutamente perfetto. Lasciarsi andare e costruire in qualche modo la sandbox o il parco giochi per i giocatori in modo che certi blocchi di storia diventino disponibili è una sfida. Bisogna tentarli con queste anticipazioni e stuzzicarli dicendo loro: “Ehi, presto avrai questo blocco di storia, sei eccitato? e sperare che si aggrappino a questo blocco prima che accada la cosa successiva.

È sufficiente dire che Returnal si è rivelato un grande successo per Housemarque, anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vedere cosa c’è in serbo per questo studio finlandese appena acquisito.