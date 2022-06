Summum Aeterna: disponibile in accesso anticipato

Summum Aeterna, prequel di Aeterna Noctis, è disponibile in accesso anticipato, ad annunciarlo è lo sviluppatore Aeternum Game Studios; il tutto è disponibile per PC tramite Steam. La versione in accesso anticipato contiene tutte le funzionalità elencate nella descrizione del gioco, tuttavia il rilascio completo del titolo dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2024. Ecco, di seguito, una panoramica del gioco tramite Steam:

Summum Aeterna è un gioco roguelite che combina meccaniche dungeon crawler con combattimenti frenetici e uno stile artistico 2D unico.Assumendo il ruolo del Re delle Tenebre, un potente, potente e, perché no, attraente signore della guerra condannato alla vita eterna, esplorerai dungeon inesplorati popolati di tesori, trappole, orde di nemici e potenti boss.Scendi nelle profondità più pericolose di Aeterna e fatti strada fino alla fine di ogni dungeon… Se puoi!



Caratteristiche principali

Vibrazioni Roguelite – Il Re dell'Oscurità potrebbe essere immortale… Ma può comunque essere sconfitto. Inizierai la tua avventura più e più volte, è così che funziona questo tipo di giochi, giusto? Niente panico, anche se vieni sconfitto, tieni ancora parte delle cose e dei potenziamenti che hai guadagnato l'ultima volta che hai vissuto… Alcuni di loro, almeno.

Seed Mechanic – Summum Aeterna include una caratteristica originale mai vista prima nel genere, i semi… Ognuno genera un dungeon unico con diversi comportamenti dei nemici, ricompense, incontri casuali e persino una mappa di dimensioni maggiori, a seconda dei suoi attributi e rarità.

Combattimento brutale e frenetico – La chiave per sopravvivere in Summum Aeterna è uccidere ogni singolo essere vivente (o meno, a seconda del nemico) che incontri. Come raggiungerlo? Bene, stai giocando come un monarca maledetto, quindi le tue armi sono state create per un re! Non mostrare pietà, usa le tue spade, scudi, pistole e falci per farli implorare per le loro miserabili vite prima che facciano lo stesso con te…

La rarità è una virtù – Ogni arma, seme e gemma in Summum Aeterna ha un livello di rarità: Comune, Infrequente, Strano, Epico, Leggendario e Mitico. Maggiore è la rarità di un oggetto, maggiori sono i vantaggi. Più livello significa maggiori pericoli e sfide, ma anche maggiore rarità!

Avventure personalizzate – In Summum Aeterna puoi definire la tua avventura. Ogni dungeon completato ti darà molte ricompense, inclusi i geni dei semi. Grazie alla meccanica del seme, puoi personalizzare gli attributi del mondo, le statistiche dei nemici e le condizioni combinando diversi geni… Ogni dungeon sarà diverso dall'ultimo!

Bellissimo stile artistico – Ogni risorsa, nemico, NPC e animazione è stato disegnato a mano utilizzando le tradizionali tecniche 2D… Tutto ciò che vedi in Summum Aeterna , dal forziere più piccolo al boss più colossale, ha innumerevoli ore di duro lavoro di disegno. Le immagini parlano da sole, il gioco sembra fantastico

Nel corso del tempo, fino al rilascio completo del titolo saranno aggiunti più biomi, nemici e competenze. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti da parte della casa sviluppatrice