Company of Heroes 3: ecco il nuovo video diario di sviluppo

Lo sviluppatore Relic ha pubblicato un nuovo diario degli sviluppatori per l’imminente RTS Company of Heroes 3, in cui lo studio parla del nuovo sistema di distruzione del gioco. Secondo Relic, i giocatori saranno ora in grado di rovesciare campanili, frantumare edifici e, in generale, cambiare il paesaggio della guerra su una scala più ampia rispetto ai precedenti giochi di Company of Heroes.

La distruzione, tuttavia, non sarà solo visiva: i detriti che cadono e gli edifici che crollano possono ferire i soldati che si trovano nelle vicinanze. Questo apre essenzialmente nuove tattiche per le potenziali battaglie del gioco.

Jason Brackman, artista tecnico principale di Relic, ha detto:

Ho la sensazione che ci saranno molte persone che finiranno per giocare e premeranno la pausa tattica solo per girare un po’ lo schermo e approfittare di vedere tutta la distruzione e tutta la sua gloria in quell’unico fotogramma”, dice Jason Brackman, artista tecnico principale di Relic.

Ad aprile, Relic aveva pubblicato un precedente diario degli sviluppatori in cui parlava dell’arte e dell’autenticità del gioco, fino al dettaglio degli effetti realistici per lo sporco. Company of Heroes 3 non ha ancora una data di uscita, ma è previsto per la fine del 2022. Per saperne di più sulla varietà ambientale del gioco.