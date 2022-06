Overwatch 2: roadmap e altro dall’evento di presentazione

Ieri 16 giugno Blizzard ha tenuto una live di presentazione di Overwatch 2, secondo capitolo dell’FPS con gli eroi. Il senior game designer Dylan Snyder aveva caricato di hype questa live, e in effetti c’è da dire che di cose mostrate ce ne sono state molte, a partire dal nuovo modello di gioco, che passando al free-to-play vedrà una cadenza regolare di pass, con nuovi eroi, mappe e cosmetici, come si può vedere bene nella tabella di marcia qui sotto.

La prima stagione arriverà il 4 ottobre, al lancio del gioco, con 3 nuovi eroi e 6 nuove mappe, nuova modalità, skin e il pass. La seconda stagione, dal 6 dicembre, vedrà un nuovo tank, una nuova mappa, pass e skin; le future stagioni, nel 2023, vedranno quindi un ingresso costante di eroi e mappe e modalità, insieme a pass e skin, oltre alla partenza della modalità PvE.

Queste proprio le parole degli sviluppatori dal blog ufficiale del gioco:

Overwatch 2 uscirà il 4 ottobre con un modello di gioco disponibile a tutti e vorremmo spiegare esattamente cosa vorrà dire per il nostro titolo. Overwatch 2 prevederà aggiornamenti stagionali a cadenza regolare e un Pass Battaglia con nuovi contenuti, tra cui nuovi eroi, modalità di gioco, mappe, oggetti cosmetici e altro ancora! Struttureremo le Stagioni 1 e 2 e i piani per il 2023 con una tabella di marcia del gioco.

Un’esperienza di gioco sempre viva

Rendere Overwatch 2 disponibile a tutti è un grandioso passo avanti per il gioco e per i nostri giocatori. Sin dal suo debutto, Overwatch è stato un gioco social e la nostra community è sempre stata la più divertente quando ci siamo ritrovati assieme. Stiamo rimuovendo ogni barriera per permettere a tutti di accedere al gioco, fare squadra con gli amici e trovare altre persone con cui giocare online. Aggiungeremo anche i progressi condivisi, permettendo a chiunque di giocare, avanzare e accedere ai propri contenuti sbloccati senza il minimo ostacolo tramite tutte le piattaforme di gioco.

Non ci saranno Forzieri in Overwatch 2. Il modello sempre online modernizzato ti darà il potere di plasmare l’esperienza di gioco. Potrai ottenere gli oggetti che vorrai direttamente dal Pass Battaglia e da un negozio di gioco nuovo di zecca e aggiornato costantemente. Il nostro team pubblicherà contenuti stagionali ogni nove settimane perché sia sempre presente qualcosa di nuovo ed entusiasmante per tutti.

Tabella di marcia e stagioni

Nella tabella di marcia seguente potrai leggere i nostri piani per la Stagione 1 e 2, nonché gli obiettivi a lungo termine per lo sviluppo e la crescita del gioco nel 2023 e oltre. I giocatori potranno aspettarsi un nuovo eroe ogni due stagioni, mentre nuove mappe e modalità saranno disponibili nelle stagioni di intermezzo tra gli eroi.

La Stagione 1 includerà Sojourn, Regina dei Junker e un altro eroe di supporto non annunciato, nonché la nuova esperienza PvP 5v5, eroi riprogettati, nuove mappe, nuove modalità e altro ancora. Pubblicheremo anche un’esperienza competitiva riprogettata e pensata per darti maggiori strumenti per migliorare il gioco e il senso di progressione nel gioco competitivo. Col 5v5 avrai ben più impatto sugli scontri individuali e ci saranno sistemi aggiuntivi per aiutarti a comprendere meglio il tuo contributo per ogni partita. Condivideremo presto maggiori dettagli sulla riprogettazione del competitivo!

La Stagione 2 introdurrà un nuovo eroe tank, una mappa e una serie di modelli unici. Faremo anche proseguire la storia con la pubblicazione della nuova esperienza PvA nel 2023, assieme a nuovi eroi, mappe e modalità di gioco. Non vediamo l’ora di condividere maggiori informazioni a ridosso dell’uscita!

Un gioco vivo e in costante evoluzione

Abbiamo sempre creduto che Overwatch, in fondo, dovesse essere un gioco vivo. Overwatch si schiera a favore dell’inclusività, delle menti aperte e della community. Sono questi i pilastri che ci hanno portato a cambiare strategia per proporre nuovi eroi, mappe e modalità con frequenza stabile: riteniamo che sia il meglio per i nostri giocatori e il nostro gioco.

Stiamo aprendo il gioco a più giocatori che mai ed espanderemo il mondo di Overwatch in modi che entusiasmano i cuori di tutti!

Ci attendono dei momenti incredibili e non vediamo l’ora di poterli condividere con te.

Qui sotto potete vedere il video intero della live. Il gioco uscirà il 4 ottobre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, e una nuova beta è in arrivo il 28 giugno sulle queste piattaforme, ad eccezione di Switch.