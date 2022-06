Two Point Campus: il nuovo trailer svela il corso sulla robotica

“Il futuro sta bussando, e probabilmente è un robot”, con questa frase termina il nuovo trailer di Two Point Campus, dedicato ad uno dei corsi che saranno disponibili nel gioco, la robotica per l’appunto. SEGA ha infatti svelato uno dei corsi che saranno presenti nel gestionale in sviluppo da parte di Two Point. Se hai bisogno di un pubblico per i tuoi scherzi, o vuoi solo schiacciare i tuoi nemici, la robotica potrebbe essere ciò che fa per te.

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che Two Point Campus sarà disponibile dal 9 agosto e arriverà su PC (via Steam) PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass.