Riot Games, dopo il teaser di ieri, ha mostrato oggi 17 giugno il nuovo personaggio in arrivo su League of Legends, ovvero Nilah, la gioia travolgente. Il filmato mostra sia cutscene animate che la combattente in azione, mostrando attacchi rapidi con la sua frusta doppia e lei che batte il cinque ad un demone, tra le altre cose.

Non sono state scritte nel dettaglio le abilità ma si può sentire anche il suo doppiaggio in italiano, nel video di presentazione qui sotto.