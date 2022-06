Video-Giochi di Andrea Contato, in arrivo il volume 2

Video-Giochi di Andrea Contato è un’opera in più volumi molto interessante di cui avevamo già parlato in queste pagine, scritto dallo stesso autore di un altro libro, come direbbero I Simpson. In particolare si tratta di ,di cui avevamo già parlato in questa pagina, opera monografica dedicata alla blasonata saga ruolistica di Ultima, a cui ha collaborato anche il noto collezionista e fotografo Andrea Ricciardi, con materiale proveniente direttamente dallo scrigno segreto di Lord British in persona. Video-Giochi è invece un testo enciclopedico, che spazia nella storia videoludica e di cui il secondo volume è in dirittura d’arrivo. Trovate Video-Giochi: Persone, giochi e compagnie – Stage 2 attualmente in fase di raccolta fondi in crowfunding sul sito specializzato Indie Go Go, a questo LINK.

Video-Giochi di Andrea Contato, il piano dell’opera

Ma non è assolutamente finita, perché, come sappiamo, i volumi che completano la titanica opera sono in totale ben cinque, divisi in STAGE, i classici livelli, esattamente come un videogioco, e tematici per annualità. In particolare il primo volume, già edito, tratta il periodo delle origini commerciali, ovvero dal 1972 al 1979, ovvero l’epoca in cui PONG, Magnavox Odyssey e Space Invaders erano sotto le luci della ribalta. Il secondo di cui stiamo parlando oggi va a coprire invece i primi anni ottanta, ed in particolare dal 1980 al 1984, dove immaginiamo che la storia di PAC-MAN, della sua fidanzata transessuale statunitense e della Grande Crisi del settore videoludico la facciano da padrone. Questo volume attualmente è in fase di preordine, mentre il crowfunding scade alla fine di giugno 2022. Il terzo volume conclude la copertura degli scintillanti anni ottanta, trattando il periodo dal 1985 al 1989, anni indimenticabili, che vedono uscire sistemi oggi di culto come Nintendo Entertainment System in Occidente e SEGA Mega Drive in Giappone, senza dimenticarsi del Nintendo Game Boy. Quarto e quinto volume si dividono equamente i “modernissimi” anni novanta, caratterizzati dalla Console War tra SEGA e Nintendo, ma anche dall’arrivo della prima PlayStation, marchio che presto diventerà un punto di riferimento per l’intero settore. Il debutto su questo sistema di Final Fantasy VII sarà uno dei momenti più importanti della storia videoludica, per le tante ragioni che abbiamo ricordato ieri nello speciale dedicato al suo venticinquennale. Non ci resta che aspettare di leggere l’opera completa, di cui trovate il sito ufficiale in questa pagina.

Ma cosa è successo prima degli eventi trattati nei volumi? Come sappiamo prima del debutto commerciale del settore videoludico ci sono stati parecchi esperimenti dagli anni quaranta in poi, da parte di privati, istituti universitari e militari, con dei veri pionieri che hanno di fatto creato dal nulla il videogame. Visionari come William Higinbotham e Steve Russell. Di seguito un commovente video su questi momenti pionieristici e storicamente fondamentali.