Ready or Not rimosso da Steam: si tratta di un errore?

Ready or Not è uno sparatutto tattico di Void Interactive famoso per essere spesso al centro di controversie dovute alle scelte dei suoi editori; scelte che a quanto pare, questa volta, hanno portato alla rimozione da Steam.

L’eliminazione del titolo è avvenuta senza preavviso lo scorso 16 giugno, la casa sviluppatrice si è repentinamente attivata per dare una spiegazione in seguito al fatto, adducendo come giustificazione un semplicissimo errore di back-end. Tuttavia però , alla data di oggi, il gioco non è ancora disponibile; infatti il collegamento reindirizza alla homepage.

In base al passato ” burrascoso” per quanto riguarda le mappe del titolo, è facile ipotizzare che possa esserci qualcosa di più grosso sotto, le speculazioni puntano sull’ultimo aggiornamento che ha aggiunto un livello ambientato in una discoteca chiamata Prysm; teatro di una terribile sparatoria di massa. In aggiunta a questo, la patch in questione era stata rilasciata il 12 giugno, anniversario del massacro della sparatoria del Pulse Nightclub che ha causato 49 vittime in Florida. Inoltre, sempre secondo le speculazioni, pare che il livello mostri delle somiglianze con la sparatoria di Bataclan avvenuta a Parigi nel 2015.

Ovviamente queste sono solo mere supposizioni e vanno prese con le pinze; secondo quanto dichiarato dalla casa sviluppatrice al momento il team è al lavoro per risolvere il problema. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo lo sapevate che abbiamo il trailer completo di Nilah di League Of Legends?