Blade Runner Enhanced Edition: finalmente la data di uscita

Blade Runner: Enhanced Edition è stato soggetto a diversi ritardi ognuno dei quali riportava ad una finestra di lancio non ben precisata nel corso del tempo, tutto questo pare essere terminato proprio oggi. Abbiamo una data di uscita.

Il classico gioco d’avventura per PC risale al lontano 1997, l’inizio della commercializzazione per la sua versione rimasterizzata è fissata per il prossimo 23 giungo. Il gioco avrà un prezzo di $ 9,99 e la dimensione del file Nintendo Switch è già confermata essere 3,7 GB, per quanto riguarda l’edizione fisica di Limited Run Games costerà $ 34,99.

L’annuncio è avvenuto tramite il rilascio di un trailer cinematografico spettacolare( che vi lasciamo in fondo a questo articolo), e già ad un primo sguardo è facilissimo notare quanto ” somigliante” sia alle dinamiche del titolo originale pur essendosi evoluto nella direzione di un gioco con migliorie inevitabilmente ” moderne”.

Nightdive Studios insomma ha dato davvero un’ottima notizia ai fan, molti dei quali in attesa di questo annuncio da moltissimo tempo. Non ci resta che aspettare l’imminente rilascio.