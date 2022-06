Cyberpunk 2077 Gangs of Night City: trailer del gioco da tavolo, campagna Kickstarter in arrivo il 21 giugno

Cyberpunk 2077 Gangs of Night City, il gioco da tavolo tratto dal videogame di CD Projeckt RED, arriverà su Kickstarter il 21 giugno. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco è stato creato da 4 game designer (Andrea Chiarvesio, Francesco Rugerfred Sedda, Eric M. Lang e Alexio Schneeberger) di CMON, team che ha portato adattamenti da videogame in giochi da tavolo di titoli come God of War e Bloodborne, oltre ad essere nota soprattutto per la serie Zombicide (e che ha visto anche il recente Marvel Zombies).

Come fa intendere il titolo del gioco, la gang di Night City competono per il controllo dei territori in città. Ogni giocatore controlla una gang, spostando le proprie unità, combattendo e contendendosi il controllo dei distretti. Ci sono 3 tipi specifici di unità che ogni banda controlla: Solos, Techies e Netrunners. Ogni tipo di unità ha aspetti e capacità uniche. I Solos sono pronti al combattimento e possono iniziare gli scontri a fuoco. I Netrunner si tuffano nella Rete e i Techies si concentrano sui Droni e sull’ingegneria. I territori sul tabellone saranno 6.

Qui sotto potete vedere il trailer di Cyberpunk 2077 Gangs of Night City, ricordandovi che il gioco arriverà su Kickstarter il 21 giugno.