11 bit Studios celebra le vendite di Moonlighter e Children of Morta

Ieri 17 giugno, oltre a svelare il prossimo titolo in sviluppo da parte di Fool’s Theory (Project Vitriol), 11 bit studios ha celebrato l’ottimo numero raggiunto dalla vendite di Moonlighter e Children of Morta. Il primo, con protagonista l’avventuroso negoziante Will, ha superato le 2 milioni di copie vendute, mentre il roguelike con la famiglia Bergson è andata oltre il milione.

Entrambi i giochi sono oltretutto in sconto al momento in cui scriviamo, e la pagina dell’editore su Steam ci ricorda che, oltre o Project Vitriol, sono in arrivo quattro nuovi titoli: South of The Circle, The Alters, Frostpunk 2 e The Invincible.

Qui sotto potete leggere il tweet ufficiale di 11 bit studios.